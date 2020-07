Trabalhadores de restaurantes e salões de beleza pedem reabertura em Campinas

Reuters/BBC Casos de SRAG aumentaram na última semana; doença é relacionada à Covid-19





Os estados do Amapá, Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro podem estar vivenciando uma segunda onda da Covid-19 . É o que indicam dados publicados hoje (23) pelo Boletim InfoGripe da Fiocruz.





De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os registros semanais de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentaram nessas localidades entre as datas de 12 e 18 de julho.

Segundo os estudiosos, esse números voltaram a crescer após um processo de queda. Esses estados, então, registraram picos do novo coronavírus em suas situações epidemiológicas.

À Agência de Notícias Fiocruz, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, afirmou que casos computados como SRAG seguem “sendo fortemente associados à Covid-19. “Entre os casos com resultado positivo para os vírus respiratório testados, 96,7% dos casos e 99,1% dos óbitos retornaram positivo para o novo coronavírus”, explicou.

O Amapá registrou alta de 65 casos semanais em seu pico da pandemia . O número foi reduzido para 35, mas voltou a atingir o 59. No Ceará, segundo estado mais impactado pela pandemia, o pico foi de 2.048, que passaram a ser 813 e agora voltam a 871.

No caso do Maranhão, alta de casos fechou em 378 e decaiu para 150, retomando agora para 167. E no Rio de Janeiro, a alta foi de 2.844, abaixou para 1.154 e voltou com 1.367.