Trabalhador morre soterrado enquanto furava poço em fazenda de Goiás

Reprodução/TV Anhanguera Bombeiros durante resgate

Um trabalhador de 47 anos morreu soterrado em uma fazenda em Perolândia, no Goiás . O acidente aconteceu na sexta-feira (9), enquanto ele escavava um poço usando uma escavadeira hidráulica. As informações são do G1.

O homem estava no fundo do buraco quando foi soterrado pela encosta do poço. O resgate foi chamado e cinco bombeiros participaram das buscas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pás, enxadas, cordas e a própria escavadeira foram usadas para tentar o resgate. O homem, porém, foi encontrado sem vida, e o corpo foi retirado usando um equipamento específico