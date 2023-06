Trabalhador morre eletrocutado em lavanderia no ES

Luiz Gabriel trabalhava a mais de dois anos na lavanderia. A família dele é de Pancas, mas ele morava em Colatina. O enterro do trabalhador foi feito na cidade de origem.

O Setor de Fiscalização da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Colatina informou que já está ciente do ocorrido e tomará as providências cabíveis, como fiscalização, análise, causa e circunstâncias do acidente.