Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus

Um trabalhador identificado como Adailton Rodrigues, 49 anos, sofreu um acidente na Avenida João XXIII, nas proximidades da Catedral, no Centro de São Mateus, Norte do Espírito Santo no final da manhã dessa quinta-feira (9) .

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o homem realizava serviços de manutenção em um prédio quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de mais de 3 metros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e aguardou a chegada da Perícia da Polícia Científica, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do acidente.

O corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde será necropsiado e, em seguida, liberado aos familiares para os procedimentos fúnebres.