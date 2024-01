Trabalhador é encontrado morto em alojamento de fazenda no Norte do ES

Um homem foi encontrado morto no alojamento onde morava na Fazenda Paraíso, às margens da ES 245, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 6h. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Valdinei Jesus Neves, de 29 anos, e tinha marca de tiro no peito e também sangramento na cabeça. Ele era funcionário do local.