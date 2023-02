Toyota terá picape menor do que a Hilux para enfrentar Maverick e Toro

Toyota/Divulgação Toyota IMV 0 foi revelado no fim do ano passado, sem muitos detalhes, mas pode dar pistas de utilitário menor que a Hilux

Um dos motivos da fama da Toyota ao redor do mundo é a durabilidade da Hilux , uma das picapes mais vendidas globalmente. Dito isso, por que não concorrer em uma faixa de mercado logo abaixo dela? Com o crescimento do segmento de modelos menores, a fabricante japonesa a chamada Stout . Em inglês, o nome significa robusto, forte ou durão.

A Stout será uma picape para representar a Toyota no segmento de “pequenas”, que nos Estados Unidos conta com a Ford Maverick e Hyundai Santa Cruz. Por aqui, os carros têm diferentes classificações de tamanho, o que faz que elas sejam consideradas médias-pequenas no Brasil.

Por aqui, a Fiat Toro domina o segmento, com a Chevrolet Montana chegando para a briga neste mês. A precursora da moda é a Renault Oroch, entretanto, o utilitário nunca conseguiu atingir o sucesso da rival italiana ( confira o comparativo entre elas ).

Aguardada ansiosamente pelos entusiastas do segmento, a Stout é esperada para chegar em 2024 na América do Norte, e também deverá ser comercializada na América do Sul e Oceania, onde picapes pequenas fazem sucesso.

Em entrevista à revista MotorTrend em junho do ano passado, Bob Carter, vice- presidente executivo de vendas da Toyota norte americana, afirmou estar de olho nas movimentações das rivais no mercado:

“Estamos observando para onde as picapes pequenas estão indo. Você tem a Santa Cruz e a Maverick no mercado, vai ser interessante ver a International Scout [ marca que o grupo Volkswagen pode ressuscitar ]. Estamos bem no mercado de picapes com a Tacoma, mas uma representante compacta é uma possibilidade que estamos observando.”

Reprodução Toyota Tacoma é principal representante da Toyota no mercado de picapes na América do Norte, onde a Hilux não é vendida

Apesar do mercado norte-americano preferir picapes grandes como a F-Series da Ford, em 2022 a Maverick vendeu pouco mais de 74 mil unidades , superando a própria Ranger . A Hyundai Santa Cruz vendeu 36 mil carros, mostrando que há espaço para competição no mercado, porém, o carro chefe devem ser as vendas globais.

“Podemos usar a plataforma TNGA para criar um veículo de uso mais urbano. Precisamos da ideia de um SUV com caçamba.” Afirmou Cooper Erickson, vice-presidente de planejamento de produtos e estratégia da Toyota.

Essa ideia de SUV com caçamba indica exatamente o mesmo caminho tomado pelas rivais da Stout: Fiat Toro , Ford Maverick , Chevrolet Montana. Todas são derivadas de plataformas de SUVs/Crossovers, e entregam a altura elevada de direção, mas com capacidade de carga e uma caçamba espaçosa.

Utilizar a plataforma TNGA -C possibilitaria eletrificação, já que Corolla Cross , Corolla e o Prius são derivados dessa base e possuem eletrificação , pensando modelos maiores, a TNGA-K é base do RAV4 , SUV médio que também conta com híbridos convencionais e plug-in.

Divulgação Toyota Compact Cruiser EV pode servir de base para futuro SUV elétrico, e também uma picape derivada de SUV

Esse segmento pode ganhar representantes 100% elétricos em breve. Surgiram notícias na mídia norte-americana que a Ram pretende reutilizar o nome Dakota em uma picape pequena 100% elétrica , abaixo da Ram 1500 REV e já pensando em contra-atacar a Chevrolet , que planeja um modelo do tamanho da Montana, mas elétrico .

Nesse caso, a Toyota poderia se antecipar, já que a plataforma TNGA possui uma variante para carros 100% elétricos , uma opção que atualmente conta somente com três veículos: bz3 , bZ4X e Lexus RZ .

Esses modelos medem entre 4,69 metros e 4,80 m de comprimento, menores que os 4,91 m da Toro e os 5 m da Maverick, mas são superiores aos 4,72 m da Montana . Se o objetivo da Toyota for uma picape urbana de entrada, pode ser a plataforma ideal.

Porém, a Stout não é a única picape média menor que a Hilux que a Toyota está planejando . O fabricante também tem na manga um projeto diferente, um veículo de base comercial. Batizado de IMV 0, o veículo será lançado antes nos mercados orientais. Será que as duas virão para o Brasil ? A Stout tem muitas chances, mas a IMV 0 também seria ótima. Porém, a marca não investe muito em veículos comerciais por aqui.

Fonte: IG CARROS