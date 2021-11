Toyota SW4 2022 fica mais equipada e volta a ter versão Diamond

Divulgação Nova SW4 também recebe retoques no visual, como a grade trapezoidal e os novos faróis mais estreitos

A linha 2022 do Toyota SW4 chega com novidades no quesito da segurança e dos equipamentos. Além disso, a versão topo de linha Diamond retorna à gama de versões. Agora, todas as versões oferecidas são a SRX 5 lugares (R$ 383.290), a SRX 7 lugares (R$ 389.790) e a Diamond (R$ 406.790).

Tal como já ocorreu com a versão picape Hilux 2022 , o SUV finalmente abandonou o motor 2TR 2.7 Flex, relativamente defasado ante as tecnologias que equipam as rivais. Agora, oferece apenas o motor 2.8 diesel de 204 cv e 50,9 kgfm. Com câmbio automático, de seis marchas, a Toyota SW4 2022 tem diferencial traseiro de deslizamento limitado, bem como sistema de tração 4×4 com reduzida.

Divulgação Interior oferece conectividade e mantém visual dos mostradores analógicos

Além disso, na linha 2022, a SW4 adiciona ar-condicionado bizone e monitoramento em 360 graus. O utilitário esportivo tem ainda alerta de tráfego traseiro e de ponto cego. No pacote Toyota Safety Sense, a câmera frontal agora detecta pedestres e ciclistas.

Já a versão Diamond , volta com pintura bicolor, novas rodas de liga leve aro 18 polegadas e faróis full LED escurecidos, bem como grade atualizada, para-choques redesenhados e luzes de LED.

Divulgação Na traseira, observa-se a presença dos LEDs para compor a assinatura do visual, além do contraste com o acabamento preto

Por dentro, o SW4 da linha 2022 traz um novo esquema de cores nos estofados e nas portas, assim como velocímetro e tacômetro redesenhados, dando assim mais exclusividade à versão, que tem ainda sistema de som premium.

Quanto à conectividade, o Toyota SW4 Diamond agrega carregador de celular sem fio (wireless), ar-condicionado de duas zonas automático e digital, além de abertura de porta-malas com sensor de abertura e fechamento com os pés.