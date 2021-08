Toyota suspende produção em duas fábricas por falta de peças

Reprodução: iG Minas Gerais Paralisação atinge plantas de Sorocaba e Porto Feliz. Previsão é que a pausa dure 10 dias

As fábricas da Toyota em Sorocaba e Porto Feliz paralisarão os trabalhos por dez dias por falta de peças. Com isso, ficam interrompidas as produções dos modelos Corolla Cross e linha Yaris, informa o Jornal do Carro.

A pausa deve-se a escassez de peças enfrentada por toda a indústria automobilística e dura do dia 18 e até 27 de agosto. O retorno das atividades está previsto para 30 de agosto.

A planta de Sorocaba deixará de produzir a linha de compactos Yaris, nas versões hatch e sedã, além do Corolla Cross, enquanto a de Porto Feliz paralisará a fabricação dos motores 1.3 e 1.5 (usados por Yaris e Etios), bem como o 2.0 16V da linha Corolla.

“Apesar de todos os esforços que temos realizado ao longo do tempo para gerenciar a falta de insumos que afeta a cadeia de suprimentos global, provocada pela pandemia de Covid-19, nesse momento uma parada é inevitável”, afirma a fabricante, em nota.

Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), disse que o principal responsável pela sequência de retrações no setor é o fechamento de montadoras, causado pela escassez global de peças, principalmente semicondutores.

“Os estoques já estavam apertados, caímos de 93 mil para 85 mil, perdemos 8 mil de estoque. As vendas caíram numa proporção menor que a produção, ou seja, consumiram 15 dias de estoque das montadoras.”