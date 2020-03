Toyota lança RAV4 2020 com mudanças na central multimídia

arrow-options Divulgação Toyota RAV4 2020 mantém o mesmo visual da linha anterior, mas com novidades na central multimídia entre as principais mudanças

A Toyota apresenta a linha 2020 do utilitário esportivo RAV4, que recebe central multimídia que pode espelhar a tela de celulares Android e iOS e rodar aplicativos como estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das funções de ligação e mensagens de texto originais de cada sistema.

Disponível nas versões S (R$ 193.990) e SX (R$ 213.990), ambas híbridas, Toyota RAV4 2020 conta com tela LCD sensível de 7″ combinado com o painel de instrumentos de TFT de 7″, acionamento e desligamento do motor por botão, sistema de entrada inteligente, rodas de liga leve de 18″, controle de climatização digital automático dual zone com saída para os bancos traseiros.

No caso da versão topo de linha SX, o SUV médio ainda conta com teto solar panorâmico, carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger), abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno ou por sensor de movimento (passando o pé por debaixo do para-choque traseiro), sistema de transmissão com função Paddle Shift e pacote de segurança ativo Toyota Safety System (TSS) entre os equipamentos.

O conjunto mecânico do RAV4 da linha 2020 inclui motor 2.5, de quatro cilindros, com injeção direta e indireta de combustível, que funciona junto com outros três elétricos alimentados por uma bateria de níquel-hidreto metálico II 11% mais leve, que recarrega automaticamente quando o veículo desacelera ou freia, sem a necessidade de se conectar a uma fonte externa. Juntos, os quatro motores fornecem potência total de 222 cv.

O SUV da Toyota conta com quatro modos de condução: Normal, ECO, EV (100% elétrico) e Sport. Na versão SX , o motorista ainda tem opção de trocas de marchas no volante. E também há o sistema inteligente de tração nas quatro rodas AWD, que fornece torque às rodas traseiras dependendo da situação por meio de um dos motores elétricos localizado no eixo traseiro (sem cardã).

Na lista de itens de segurança, o Toyota RAV4 2020 vem pacote de segurança ativa da marca, disponível na versão SX Connect Hybrid. Essa tecnologia conta com radar de ondas milimétricas combinado com câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista em casos de perigo.Entre os itens, estão sistema de pré-colisão frontal, alerta de mudança de pista, faróis altos automáticos e controle de cruzeiro adaptativo.