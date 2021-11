Toyota Hilux ganha novos equipamentos de série na linha 2022

Divulgação Sistema de pré-colisão frontal passa a identificar pedestres e ciclistas nas versões mais bem equipadas

A Toyota anuncia o lançamento da linha 2022 da picape média Hilux , importada da Argentina, a partir do dia 25 de novembro. O modelo chega com novos equipamentos de segurança e conveniência de série para manter a liderança do segmento.

A Hilux passa a oferecer ar-condicionado digital de duas zonas e câmera 360° como equipamentos de série, além de ter recebido uma atualização no Safety Sense para que o sistema de pré-colisão frontal detecte pedestres e ciclistas. Essa função de segurança estará habilitada apenas no modelo SRX.

A v ersão SR também passa a contar com sensores dianteiro e traseiro de estacionamento. Antes este recurso estava habilitado apenas a partir do modelo SRV.

Outro equipamento de série para as versões cabine dupla é a central multimídia de oito polegadas com TV Digital, GPS nativo e espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay.

A Hilux havia passado por atualizações mecânicas durante o lançamento da linha 2022, e elas continuam valendo. O motor 2.8 diesel pode desenvolver 204 cv de potência e 50,8 kgfm de torque, com câmbio automático de seis velocidades. O modelo com câmbio manual de seis marchas, por sua vez, mantém o torque de 42,8 kgfm.

O catálogo de cores continua sendo o mesmo: Vermelho Metálico, Preto Mica, Prata Metálico, Super Branco e Branco Perolizado. A Toyota mantém a condição de garantia do modelo 2021, ou seja, 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros (o que acontecer primeiro). Veja abaixo como ficaram os preços

Hilux C/C – R$ 208.090 Hilux S/C STD – R$ 215.490 Hilux DC/C STD – R$ 230.590 Hilux SR – R$ 257.490 Hilux SRV – R$ 273.990 Hilux SRX – R$ 306.990