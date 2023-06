Toyota Hilux e SW4 chegam com nova multimídia para linha 2024

Divulgação/Toyota Hilux 2024 não traz novidades externas

A Toyota iniciou as vendas da linha 2024 de dois dos seus principais produtos no Brasil: a picape Hilux e o SUV SW4 . Para a linha 2024, os veículos não receberam grandes novidades, com uma nova central multimídia sendo o grande destaque.

As versões da Hilux continuam sendo as mesmas: STD Power Pack , SR , SRV , SRX , Conquest e GR- Sport , além das versões chassi e cabine simples. O SUV, por sua vez, é oferecido nas variantes SRX (de 5 ou 7 lugares), Diamond e GR-Sport .

A motorização segue sendo o 2.8 turbodiesel de 224 cv de potência e 55 kgfm de torque nas versões GR-Sport tanto da Hilux quanto da SW4. Câmbio automático de seis marchas com borboletas para trocas manuais e tração 4×4 com reduzida completam o trem de força.

Nas demais versões, a motorização também é turbodiesel, porém, mais contida. São 204 cv e 50,9 kgfm de torque nas versões com câmbio automático e 42,8 kgfm nas opções com transmissão manual (STD Power Pack e versões de cabine simples).

Reprodução/Toyota Nova central multimídia já estava disponível na versão GR-Sport da picape, e agora chega ao resto da gama

Em todas as variantes de cabine dupla, o modelo contará com central multimídia de 9 polegadas (a anterior era 8”), e oferece conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem o uso de fios. Dependendo da versão, o modelo será equipado com quatro ou seis alto-falantes, fornecidos pela JBL .

De série nas versões cabine simples, a Hilux oferece dois airbags frontais e de joelho para o motorista, bem como bloqueio de diferencial traseiro, assistência de subida, controle de estabilidade e tração. Nas versões cabine dupla, o pacote de segurança ganha dois airbags laterais e dois de cortina.

A versão SR ganha sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, as variantes SRX, Conquest e GR Sport recebem câmera 360º, sistema de pré-colisão frontal com assistência de frenagem, alerta de mudança de faixa e controle de cruzeiro adaptativo.

Confira os preços da Hilux 2024:

Chassi – R$ 219.090 Cabine Simples – R$ 226.790 STD Power Pack – R$ 242.590 SR – R$ 272.190 SRV – R$ 289.990 SRX – R$ 324.490 Conquest – R$ 338.190 GR-SPORT – R$ 372.890

Divulgação/Toyota SW4 custa o mesmo que versão de topo da Hilux, e já traz todos os itens de segurança ofertados na picape

A SW4 oferece a central multimídia de 9 polegadas de série nas três versões , bem como a câmera 360º , ar-condicionado automático de duas zonas e o pacote de segurança Toyota Safety Sense , que aciona os mesmos equipamentos já citados na Hilux.

As versões Diamond e GR-Sport , além de se diferenciarem da SRX pelo visual mais agressivo, ainda trazem carregador de smartphone por indução e duas portas USB no console para os ocupantes traseiros. Confira os preços abaixo:

Confira os preços da SW4 2024: SRX (5 lugares) – R$ 376.190 SRX (7 lugares) – R$ 382.790 Diamond – R$ 423.090 GR-SPORT – R$ 436.890

