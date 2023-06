Toyota GR Corolla: marca começa a divulgar versão de 304 cv no Brasil

Toyota Corolla GR Toyota GR Corolla pode mandar a maior parte da força para as rodas traseiras

A Toyota começou a divulgar o novo GR Corolla no Brasil. O hatch esportivo “apareceu” no Instagram da marca. As aspas do apareceu são justificadas pelo fato de ser apenas uma silhueta escurecida. Mas, para bom entendedor, meia silhueta basta. O modelo será apresentado para a imprensa até o mês de julho . Serão importados cerca de 300 exemplares .





Ainda não há preço estipulado, mas podemos tomar o Honda Civic Type R e seus R$ 429.900 iniciais para termos uma boa ideia. Como parâmetro de comparação, o Corolla Altis Hybrid sai por R$ 193.590.

Não que esse seja um Corolla normal, estamos falando de um bicho com motor 1.6 turbo de 304 cv e 37,7 kgfm, uma unidade de três cilindros (!!!!!) acoplada a um câmbio manual de seis marchas. Trata-se da variante mais potente da história do Corolla. A arrancada do zero até os 100 km/h é despachada em 5,5 segundos.

Toyota Corolla GR O ousado esportivo é o primeiro Corolla hatch a chegar ao Brasil

É um pouco mais do que os 297 cv do 2.0 turbo do Civic Type R , que ganha do Corolla no torque de 42,8 kgfm. O câmbio dele também é manual de seis marchas.

ThijsDeschildre/Wikimedia Toyota AE86 Sprinter Trueno virou um clássico da cultura pop

Praticamente um AE86 moderno, versão das antigas do Corolla que se tornou estrela do animê Initial D e também mestre dos drifts . Ah, falando em drift, o GR Corolla tem tração integral, mas trata-se de um sistema mais sofisticado do que a média, pois permite selecionar a divisão de entrega da força entre os eixos nos esquemas 60/40 (60% da força para a dianteira e 40% para a traseira), 50/50 (divisão igualitária) e 30/70% (quase tudo para o eixo posterior) . É nesse último modo que ele faz mais fumaça e é capaz de deslizar em drifts, manobras que o Civic e sua tração dianteira nunca vão dominar.

Se você for do tipo detetive, um cara que está sempre atrás de uma pista, o GR Corolla também terá uma versão Circuit Edition , configuração que dispensa firulas para reduzir o peso e outros toques mais esportivos.

Fonte: Carros