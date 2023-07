Toyota GR Corolla chega mais potente e mais barato que o Civic Type R

Divulgação Toyota Corolla GR traz o mesmo motor de três cilindros do GR Yaris

A aguardada espera acabou. Nesta segunda-feira (03) a Toyota finalmente divulgou os preços do GR Corolla , modelo desenvolvido em parceria com a divisão de competição da marca, e o Corolla mais potente já fabricado . O modelo chega em duas versões, com preços entre R$ 416.990 e R $ 461.990 , e estará disponível nas quatro GR Garages ainda esta semana.

A inspiração para o modelo foram as participações da Toyota no WRC, e pelo compromisso de Akio Toyoda em fazer carros divertidos de guiar. O motor tricilíndrico turbinado de apenas 1,6 litro gera 304 cv de potência e 37,7 kgfm de torque.

Ao contrário dos Corollas sedãs, o GR Corolla hatchback só será oferecido com câmbio manual de seis velocidades e tração integral , que pode ser configurada em três opções de distribuição de força: 60% na dianteira e 40% na traseira, 50/50 e 30/70, configuração essa que permite que o esportivo saia de lado em algumas curvas, portanto, deve ser utilizada somente em pistas.

Divulgação Pinças de freio são oferecidas em pacote opcional

A potência de nada adianta se o carro não consegue frear. Segundo a Toyota, as pinças de freio do GR Corolla são de monobloco de alumínio de 14” na dianteira e 11,7” na traseira. Os discos de freios são ventilados e as rodas são forjadas, fornecidas pela alemã BBS , pensadas em oferecer o melhor equilíbrio entre resistência a impactos e baixo peso.

Visualmente, o GR Corolla já chama atenção pela carroceria hatchback, mas conta com para-lamas alargados em 30mm, para-choques com mais recortes, a grade conta com dimensões ampliadas, para melhorar a admissão do ar. Tudo é funcional bem como as saídas de ar no capô e para-lama dianteiros.

Apesar do foco do GR Corolla ser a esportividade, não significa que o conforto e conectividade tenham sido deixados de lado. O painel de instrumentos é digital de 12,3” e a central multimídia é de apenas 7 polegadas , mas traz conexão com Android Auto e Apple CarPlay

Como é um veículo focado no motorista, o volante pode ser ajustado em altura e profundidade, a direção é progressiva e conta com auxílio elétrico e o ar-condicionado é digital de duas zonas . Os bancos são do tipo concha e contam com acabamento em camurça e couro sintético na versão topo de linha, com a sigla GR inscrita no encosto de cabeça.

Segundo a Toyota, a versão Core , que custa R$ 416.990,00 , irá corresponder por 20% do mix de vendas do modelo, enquanto a versão Circuit Edition , de R$ 461.990 , que traz ainda Head-up display, alerta de ponto cego, carregador de celular por indução e teto em fibra de carbono, deverá responder por 80% das vendas.

O modelo irá trazer ainda uma versão de lançamento, limitada a apenas 99 unidades , todas numeradas. Os compradores dessa versão irão receber uma capa para o veículo , bem como um porta-documentos exclusivo.

Fonte: Carros