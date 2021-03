Toyota Etios deixa o mercado brasileiro para dar espaço ao Corolla Cross

Renato Maia/Falando de Carros Toyota Etios: Compacto sai de cena no Brasil, onde o Yaris continuará como representante da marca no segmento





A Toyota confirma, por meio de de comunicado oficial, que irá interromper a partir de abril as vendas do compacto Etios, nas variações hatch e sedã, no mercado brasileiro. O objetivo da empresa é adequar o volume de produção da fábrica de Sorocaba (SP) para um novo modelo, que embora não seja citado, já se sabe que é o SUV Corolla Cross.





De acordo com a marca japonesa a produção do Toyota Etios só será mantida para atender à demanda de países como Argentina, Peru, Paraguai e Uruguai. Desde abril do ano passado, a unidade industrial do interior paulista — onde também é feito o modelo Yaris hatch e sedã — é a única do mundo que ainda fabrica o compacto, lançado em 2010 inicialmente no mercado indiano.

De setembro de 2012 até o início de março, a Toyota montou no Brasil 620 mil unidades do Etios. Desse total, 180 mil foram exportadas para os países da América do Sul.

Com o lançamento do Yaris em junho de 2018, a concorrência interna afetou as vendas do Etios no mercado brasileiro. Em fevereiro de 2020, o Etios hatch superou pela última vez a marca de mil carros/mês, marca que caiu para menos de 400 unidades/mês a partir de novembro.

O resultado disso foi um total de 8.699 unidades do hatch vendidas no ano passado, ante os 21.431 emplacamentos do Yaris hatch no mesmo período.

O mesmo aconteceu com o Etios sedã. A variação três volumes do compacto vendeu três vezes menos que o Yaris sedã no ano passado. Foram 5.308 unidades, ante as 16.128 unidades do modelo lançado em junho de 2018 com a proposta de atender a um público mais premium.

Divulgação Corolla Cross: SUV já é fabricado em Sorocaba (SP), na mesma linha de montagem onde era fabricado do compacto Etios





Lançado na Ásia em julho do ano passado e com estreia programada para março no Brasil, o SUV Toyota Corolla Cross será um modelo de porte médio, feito sobre a mesma plataforma do sedã Corolla, com quem irá compartilhar também o conjunto mecânico, incluindo a motorização híbrida flex.

Mas diferente do três volumes, que é fabricado em Indaiatuba (SP), o SUV será feito em Sorocaba (SP). O Toyota Corolla Cross tem 4,460 m de comprimento, 1,825 m de largura e entre-eixos de 2,640 m. Medidas que posicionam o modelo como um concorrente para o Jeep Compass e também para o futuro Volkswagen Taos, que estreia no mercado ainda este ano, vindo da Argentina.