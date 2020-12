Toyota Corolla GR-S 2021 traz toque esportivo para o sedã médio

Divulgação Toyota Corolla GR-S 2021: versão com apelo esportivo vem com suspensão recalibrada entre as novidades

A Toyota revela o novo Corolla GR-S 2021 , nova versão do sedã médio que estreia no 1º trimestre do próximo ano no Brasil como uma espécie de sucessor espiritual do Corolla XRS da geração passada, trazendo um visual mais esportivo combinado com algumas modificações mecânicas.

O Corolla GR-S é oferecido em alguns mercados asiáticos com o nome de GR Sport . Primeiro produto da grife Gazoo Racing feito na fábrica de Indaiatuba (SP), foi desenvolvido pelas engenharias da Toyota no Brasil e na Argentina.

Mas boa parte dos seus diferenciais visuais externos vieram do GR Sport oferecido em Taiwan. A lista inclui novos para-choques dianteiro e traseiro, saias laterais, rodas de 17″ (as mesmas da versão Altis, mas com acabamento exclusivo), além dos retrovisores com capa pintada na cor preta metálica.

A lista de diferenciais do GR-S brasileiro inclui também opção do teto em preto brilhante e um aerofólio na tampa do porta-malas. Sob o assoalho, o modelo ganhou ainda defletores aerodinâmicos.

Por dentro, o Corolla GR-S traz acabamento interno todo preto com partes revestidas de couro e ultrassuede, com costuras em vermelho, além dos bancos com o logo Toyota Gazoo Racing .

Baseado no pacote de equipamentos da versão Altis Premium , o GR-S conta com painel com tela TFT de 4,2″, teto solar elétrico, ar-condicionado automático digital, sistema multimídia com tela de 8″, e o pacote tecnológico Toyota Safety Sense com frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de manutenção em faixa, controlador automático de velocidade de cruzeiro adaptativo e controle automático de farol alto.

A única opção de motorização do GR-S é a 2.0 flex de até 177 cv e torque de 21,4 kgfm a 4.400 rpm, que é combinado a um câmbio automático CVT com dez marchas simuladas. Mecanicamente, a única alteração do esportivado para os Corolla normais está na suspensão, com novos amortecedores e molas mais rígidas.

O Corolla GR-S 2021 estará disponível nas cores Branco Lunar (perolizado) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico), Vermelho Granada (metálico) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico) e todo Preto Eclipse (metálico).