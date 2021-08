Toyota Corolla Cross tem desconto de R$ 5,6 mil na versão XRE

Divulgação Toyota Corolla Cross é o sexto colocado entre os modelos mais vendidos no Brasil

A Toyota preparou condições especiais para o Corolla Cross até o dia 31 de agosto. O SUV médio que tem preço oficial sugerido de R$ 162.690 está sendo oferecido por R$ 157.090 com pagamento à vista no site de ofertas da fabricante. Trata-se de um generoso desconto de R$ 5.600 na versão XRE 2021/22.

Ainda há promoção na adesão do financiamento Ciclo Toyota, onde o cliente utilizará seu usado como entrada em um veículo novo ou pagará um valor residual. Segundo a fabricante, as parcelas do Ciclo Toyota chegam a ser 40% mais em conta que um financiamento tradicional. O proprietário ainda poderá escolher o calendário de pagamento, que varia entre 12 e 36 meses.

Lançado em março, o Toyota Corolla Cross pede passagem entre os modelos mais vendidos do Brasil. De acordo com os dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o modelo foi o sexto colocado no ranking geral de julho, com 5.068 unidades emplacadas.

A versão XRE tem motor 2.0 de 177 cv de potência a 6.600 rpm e 21,4 kgfm de torque a 4.400 rpm. O câmbio automático do tipo CVT simula dez velocidades. Segundo o Inmetro, o modelo pode marcar 8 km/l na cidade e 9 km/l na estrada com etanol, e 11,5 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada com gasolina.

No pacote de segurança, o Corolla Cross XRE traz seis airbags (frontais, laterais e cortina), controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, faróis com regulagem de altura e câmera traseira para manobras. Na parte de conforto, destaque para chave presencial, retrovisores rebatíveis, paddle-shifters, ar-condicionado digital e faróis com acendimento automático.

O Toyota Corolla Cross XRE ainda conta com volante multifuncional, computador de bordo parcialmente digital e central multimídia com pareamento Apple CarPlay e Android Auto, que permite espelhar a tela do celular.