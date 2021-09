Toyota anuncia terceiro turno em fábrica e 850 novos empregos

Divulgação Apesar do pouco tempo de mercado, Toyota Corolla Cross já é o principal produto da marca no Brasil

A partir de janeiro de 2022, a fábrica da Toyota em Sorocaba (SP) irá operar em capacidade total para produzir Corolla Cross . O objetivo, segundo a fabricante, é atender a grande demanda pelo SUV tanto no mercado nacional quanto no exterior, onde é vendido em outros 21 países.

Dessa forma, o complexo de Sorocaba (SP) deverá produzir o Toyota Corolla Cross 24 horas por dia. O Yaris também terá sua cadeia produtiva ampliada, porém em parâmetros mais discretos. Somando todos os modelos, a capacidade fabril da Toyota tem elevação de 25%, passando para o volume anual de 122 mil veículos.

O presidente da Toyota do Brasil , Rafael Chang, comemora a contratação de 450 novos profissionais que vão trabalhar diretamente na fábrica de Sorocaba. A fabricante estima que, somando postos de trabalho diretos e indiretos, mais de 850 pessoas serão beneficiadas.

A Toyota tem quatro fábricas no Brasil, todas localizadas no interior paulista: São Bernardo do Campo, Porto Feliz, Indaiatuba e Sorocaba.

Divulgação Fábrica de Sorocaba (SP) chegou a ficar paralisada temporariamente por conta da falta de componentes na indústria

A fábrica de São Bernardo do Campo foi a primeira da Toyota fora do Japão, produzindo componentes para o mercado interno e externo. Em Porto Feliz, são feitos os motores dos modelos nacionais.

A produção de automóveis é dividida entre as outras duas fábricas. Sorocaba faz o SUV médio Corolla Cross , o hatch compacto Yaris e o subcompacto Etios , que apesar de ter saído de linha no Brasil, continua sendo produzido para o mercado externo. Já o complexo de Indaiatuba produz o Corolla em sua versão sedã. Vale lembrar que as fábricas de Sorocaba e Indaiatuba foram as primeiras do Brasil a receber a produção de modelos híbridos.