Toyota anuncia linha 2024 do Corolla Cross sem nenhuma mudança

Divulgação Toyota Corolla Cross foi lançado em 2021 e, desde então, não mudou em nada, incluindo o polêmico abafador traseiro exposto

A Toyota anunciou recentemente a linha 2024 do Corolla Cross que conta com cinco versões XR, XRE, GR-Sport, XRV Hybrid e XRX Hybrid em seu portfólio.

Apresentado em 2021, no ano seguinte, no acumulado de 2022, o SUV foi o 15º automóvel de passeio mais comercializado do Brasil, com 42.506 unidades emplacadas, sendo que desse montante, 12.507 foram das versões híbridas flex, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) .

Apesar de a marca divulgar a linha Corolla Cross como linha 2024, o modelo não teve nenhum tipo de mudança , incluindo o tão polêmico abafador traseiro exposto, destoando do visual do SUV. No entanto, como forma de tentar minimizar, a Toyota pintou o de preto fosco no início de 2022.

O preço também se manteve – menos mal – na gama. Partindo de R $158.290, a versão de entrada XR conta com o Toyota Safety Sense (TSS) que incorpora o Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS). Ele alerta o motorista e ativa a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os acidentes ou colisões.

Além desse recurso, toda a linha do SUV dispõe também de ar-condicionado digital automático com saída traseira , banco do motorista regulável em seis ajustes — altura, distância e inclinação, banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes (distância e inclinação), direção eletroassistida progressiva.

Na parte mecânica, o Cross da Toyota nas versões XR, XRE e GR-Sport conta com uma unidade 2.0 aspirada, 16 válvulas com duplo comando variável (VVTi) que rende 177 cv com álcool e 169 cv com gasolina a 6.600 rpm e torque de 21,4 kgfm a 4.400 rpm com ambos combustíveis, ligada a uma caixa de câmbio do tipo CVT com primeira marcha direta e simulação de 10 velocidades.

Já as variantes híbridas XRV Hybrid e XRX Hybrid possuem um propulsor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex , com 101 cv de potência a 5.200 giros quando abastecido com etanol, e 98 cv também a 5.200 rpm, quando abastecido com gasolina, e 14,5 kgfm de torque a 3.600 rpm (etanol ou gasolina). O conjunto conta com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque.

Confira abaixo a tabela das versões que, conforme mencionado, não houve alterações.

Corolla Cross XR: R$ 158.290,00

Corolla Cross XRE: R$ 172.690,00

Corolla Cross GR-Sport: R$ 192.890,00

Corolla Cross XRV Hybrid: R$ 199.690,00

Corolla Cross XRX Hybrid: R$ 207.790,00

Fonte: IG CARROS