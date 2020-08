Totens com álcool gel são instalados nos terminais do Transcol

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) adotam mais uma medida para conter a propagação do novo Coronavírus (Covid-19). Os terminais do Sistema Transcol começaram a receber totens com álcool gel para utilização pelos passageiros. Ao todo, 100 totens serão instalados até o fim desta semana.

Os dispositivos serão colocados em áreas de circulação dos terminais, respeitando o distanciamento social. “Adotamos cerca de 40 ações, criando um protocolo para o enfrentamento à pandemia no sistema metropolitano. Com a flexibilização de diversas atividades e, consequentemente, o aumento na demanda de passageiros, tomamos mais esta iniciativa para reforçar e incentivar a higienização das mãos por todos que utilizam o sistema”, explicou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

O Sistema Transcol vem adotando uma série de medidas para diminuir o risco de contágio no transporte coletivo desde o início das restrições de circulação em decorrência da pandemia. Entre elas estão o reforço na higienização dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído, conforme orientações da Secretaria da Saúde (Sesa); reforço na limpeza dos terminais e disponibilização de sabonete nos banheiros e afastamento de colaboradores do sistema com mais de 60 anos, com comorbidades ou com sintomas gripais.

Foi feita ainda a retirada dos veículos com ar-condicionado de circulação e planejado um superdimensionamento da operação para garantir o transporte, minimizando o risco de contaminação.

Outras medidas são a recomendação para que passageiros embarquem somente em veículos com assentos disponíveis; marcação das filas nos terminais e o alerta aos passageiros para manutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metro, além da distribuição de álcool gel e máscaras para os trabalhadores do sistema; e distribuição de máscaras para passageiros nos terminais.

