Total de mortes por coronavírus na Itália sobe para 1.016

Um acidente envolvendo pelo menos 16 veículos deixou mortos, feridos e bloqueou o trânsito na Avenida Raposo nas imediações do quilômetro 98 da Rodovia Raposo Tavares, na cidade de Sorocaba, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolvendo carros, caminhões e uma van ocorreu após um caminhão com cimento tombar no sentido São Paulo da via. Os carros que vinham atrás não conseguiram frear, causando um engavetamento.

Ainda não há informações exatas sobre o número de feridos, mas a PRF confirmou que há mortes no acidente. Uma van envolvida na colisão ficou completamente esmagada entre um caminhão e um ônibus. Pelo menos quatro pessoas foram levadas a hospitais da região.

O acidente bloqueia totalmente a via que segue para a capital paulista. Agentes de trânsito realizam operações para melhorar o fluxo da via, mas pelo menos quatro quilômetros de congestionamento são registrados.