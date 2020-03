Torta capixaba: cadeia produtiva e geração de renda em debate

.

Quem mora no Espírito Santo já sabe que a Semana Santa, feriado católico brasileiro, combina perfeitamente com a culinária local, em especial a torta e a moqueca capixabas. A tradição vai ser tema de reunião da Comissão de Cultura na próxima segunda (16), às 9 horas, dando início as atividades legislativas da próxima semana.

A proposta da Comissão de Cultura é entender de que maneira essa tradição culinária impacta a geração de renda em todas as suas fases de produção, desde a matéria-prima até o prato do consumidor. Para falar sobre esse tema, os deputados recebem representante da Associação das Paneleiras, especialistas em gastronomia, além do Sindicato dos Pescadores do Espírito Santo.

O vice-presidente do sindicato, Braz Clarindo Filho, destacou a importância da cadeia produtiva. “A pesca é uma cadeia produtiva que emprega muitas pessoas e sustenta muitas famílias. Além disso, fornece matéria-prima para a culinária. Além de falar sobre a forma como trabalhamos, vou abordar também as necessidades de investimento para os profissionais que atuam na área”, adiantou o pescador.

Também está confirmada para essa agenda a presença do superintendente do Ministério da Agricultura do Espírito Santo, Aureliano Nogueira da Costa, que vai abordas questões relacionadas à qualidade e à fiscalização.

Areias monazíticas

Logo após a reunião da Comissão de Cultura, o Colegiado de Turismo vai conhecer o projeto “Areias da Saúde do Espírito Santo”, que desenvolve pesquisa sobre os benefícios das areias monazíticas. Para falar sobre o tema, os parlamentares vão receber os pesquisadores Denise Coutinho Edringer e Márcio Fronza, ambos doutores em ciências farmacêuticas.

Esgoto doméstico

A Comissão de Saúde e Saneamento vai receber equipe da prefeitura de Jaguaré para falar sobre esgoto doméstico. Gestores que atuam na área de meio ambiente e tratamento sanitário no município vão apresentar um projeto alternativo para uma região específica da cidade, a comunidade de Palmito. A reunião está marcada para a próxima terça-feira (17), às 9 horas.

Assistência Social

Outro destaque é a agenda da Comissão de Assistência Social para a próxima semana. Os deputados recebem representantes da Associação Albergue Martim Lutero, que oferece assistência multidisciplinar para pacientes oncológicos em tratamento prolongado. A reunião será na quarta-feira (18), às 12h10.

Agenda da semana

Segunda-feira (16)

9 horas – Comissão de Cultura – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

10 horas – Comissão de Turismo – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

11 horas – Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso

13 horas – Comissão de Proteção a Criança e ao Adolescente – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

13h30 – Comissão de Finanças – Plenário Rui Barbosa

Terça-feira (17)

9 horas – Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Comissão de Justiça – Rui Barbosa

14 horas – Comissão de Cidadania – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

Quarta-feira (18)

12h10 – Comissão de Assistência Social – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro