Guilherme Dotto Torre de controle do aeroporto de Jundiaí controlará remotamente o aeroporto dos Amarais

Nesta quinta-feira (12) a empresa VOA SP inaugura o novo sistema de controle do aeroporto dos Amarais a partir do aeroporto de Jundiaí.

Os controladores de Jundiaí contarão com câmeras de alta precisão para realizarem remotamente as operações no aeroporto campineiro.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

Com a novidade do grupo VOA SP, haverá o aprimoramento dos aeródromos, onde terão atendimentos EPTA-A, onde haverá a disponibilidade de muita tecnologia e inovação no tempo local.

O post Torre de controle do aeroporto de Jundiaí controlará remotamente o aeroporto dos Amarais apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .