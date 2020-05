Torneio alemão reinicia com protocolo de segurança e gol de brasileiro

“Tu em campo parecia tantos e, no entanto, que encanto! Eras um só, Nilton Santos”, com esta frase do jornalista Armando Nogueira foi relançado neste sábado (16), o site de quem é considerado como o maior lateral-esquerdo de todos os tempos, ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira. Se vivo fosse, o eterno Enciclopédia do Futebol completaria 95 anos.

Para celebrar a data do nascimento do craque, que batiza ao estádio do Botafogo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o site ganhou uma repaginação, projeto idealizado e realizado por colaboradores, amigos e fãs.

Lançado originalmente em 2009, a página eletrônica é um portal com muitas informações sobre Nilton Santos, com a história do ídolo dentro e fora de campo. Há fotos, vídeos, entrevistas, depoimentos e homenagens ao jogador que fez 82 jogos com a camisa amarela do Brasil e, 729 partidas com o uniforme botafoguense.

Com um novo layout e atualização constante, o site tem ainda a Turma do Niltinho, desenho animado sobre o craque.