Tornado causa destruição e deixa mortos nos Estados Unidos

arrow-options Reprodução/WSMV Tornado causou destruição em Nashville





O Estado norte-americano do Tennesse foi atingido, entre segunda (02) e terça-feira (03), por um tornado que causou destruição e deixou pelo menos cinco mortos. A capital Nashville já contabilizou duas mortes, enquanto o Condado de Putnam registrou outras três.

A intensidade do fenômeno destruiu 40 estruturas em Nashville, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Além disso, cerca de 20 pessoas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos causados durante a passagem do tornado .

Leia também: Explosão de bomba deixa ao menos 3 feridos em Roma

“Há vários casos trágicos, como uma árvore que caiu sobre m carro, e há também cerca de 20 pessoas no hospital, então precisamos monitorar com muito cuidado. Estamos preocupados com a possibilidade de pessoas serem deixadas em prédios danificados, e sei que os socorristas estão trabalhando para resolver esse problema”, afirmou John Cooper, prefeito da capital.

Avisos de tornado foram emitidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia do Tennesse até às 6 horas de terça-feira. A previsão para as próximas horas é de fortes chuvas, com potencial de inundações, enquanto uma forte linha de tempestades se move pela área metropolitana.