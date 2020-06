Torcidas organizadas prometem “ato histórico” contra Bolsonaro

Divulgação Faixa preparada pelos torcedores da Gaviões da Fiel

Organizados em coletivos, torcedores do Palmeiras e Corinthians vão participar da manifestação pela democracia , contra o fascismo e o racismo, na Avenida Paulista, em São Paulo . Torcedores da Portuguesa, São Paulo e Santos também devem integrar o que eles prometem ser um “ato histórico”.

Integrantes da Gaviões da Fiel formaram o coletivo “Somos Democracia”, que levará uma bandeira de 100 metro com a frase “Fora Bolsonaro e sua gripezinha’. Pela primeira vez, o coletivo “Palestra Sinistro”, com torcedores de esquerda do Palmeira, vai participar de um protesto. Eles pretendem levar sinalizadores e fumaça verde à manifestação deste domingo. Outros grupos palmeirenses de esquerda , como o “Porcomunas”, também vão participar.

O ato está marcado para às 14h, mas desde a manhã os torcedores já se concentram na região. Outros movimentos sociais, como coletivos antirracistas, feministas e o MTST prometem integrar a manifestação também.

Também acontecerá um ato a favor do governo de Jair Bolsonaro na capital paulista, no Viaduto do Chá, centro.