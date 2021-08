Torcedora fica só de calcinha e sutiã para pedir camisa de jogador

Uma torcedora ficou só de calcinha e sutiã na arquibancada da BetBoom Arena para pedir a camisa de Moritz Bauer em partida realizada no último dia 6 entre Ufa e Lokomotov Moscow, em partida pelo Campeonato da Rússia de futebol. A jovem russa, identificada apenas como Azalea, exibiu um cartaz: “Bauer, me dá sua camisa, está frio”.

O pedido dela foi atendido. Ao fim do jogo, terminado em 1 a 1, o lateral-direito suíço, de 29 anos, não percebeu a presença da jovem exibindo a lingerie na arquibancada. Mas o atleta acabou presenteando Azalea com uma camisa nesta terça-feira (17/8), no centro de treinamento do Ufa, depois que uma foto dela no estádio viralizou nas redes sociais, contou o “Sun”.

Contratado em fevereiro pelo Ufa, o suíço já defendeu Stoke (Inglaterra), Celtic (Escócia) e Grasshopper (Suíça).