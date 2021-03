Torcedor do Flamengo provoca vascaíno e é morto com facada no peito

Discussão começou após vítima dizer que “Vasco vive sendo rebaixado”. Polícia Civil tenta identificar e localizar suspeito do crime

Um torcedor do Flamengo morreu no último domingo (28) após ter recebido uma facada no peito durante uma discussão sobre futebol. O caso ocorreu no município de Juruti, no Pará.

De acordo com a Polícia Civil do estado, Sidney dos Santos Silva recebeu o golpe após uma provocação a um torcedor do Vasco. Ele teria dito que o time “vive sendo rebaixado”, e os dois se desentenderam. A vítima sofreu a facada no peito e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil trabalha na localização e identificação do suspeito de ter cometido o crime.