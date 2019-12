Tóquio proibirá bebidas alcoólicas na noite de ano novo

arrow-options Pixabay Tóquio

Uma proibição do consumo de bebidas alcoólicas nas ruas dos arredores da estação do Metrô de Shibuya, em Tóquio, irá entrar em vigor na noite do dia 31 próximo, dia do réveillon. A medida visa evitar que transeuntes causem problemas durante a celebração do Ano Novo.

O distrito de Shibuya, em Tóquio , irá implementar a proibição das 18 horas do dia 31 às 5 da manhã do dia 1º. Uma enorme multidão deve se reunir nos arredores da estação para a passagem de ano.

Para garantir que a proibição seja cumprida, o distrito irá aplicar a mesma medida utilizada em outubro para controlar transeuntes que celebravam o Halloween. O regulamento proíbe que qualquer pessoa consuma álcool em áreas públicas próximas à estação. Tais locais incluem o famoso cruzamento de Shibuya – o mais movimentado do planeta – e parques.

O distrito de Shibuya também irá pedir às operadoras de lojas de conveniência e de outros estabelecimentos comerciais para paralisar a venda de bebidas alcoólicas nesse intervalo. Funcionários do governo distrital irão patrulhar a região, instruindo qualquer pessoa que descumpra a regra a parar de beber.