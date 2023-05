Topolino: Fiat apresenta mini carro elétrico que não tem portas

Divulgação O Topolino é baseado no Citroën Ami – a marca francesa também faz parte do grupo Stellantis

Produzido pela Fiat de 1936 a 1955, o primeiro Fiat 500, mais conhecido como “ Topolino ”, ficou eternizado na memória dos entusiastas e saudosistas, assim como o Volkswagen Fusca . E não é por acaso que a marca decidiu batizar seu novo mini carro elétrico com esse divertido apelido – Topolino é o nome do Mickey Mouse na Itália.

Revelado em apenas uma imagem, o Topolino é baseado no Citroën Ami – a marca francesa também faz parte do grupo Stellantis . Ambos são elétricos e pequenos. Porém, ao contrário do primo francês, o Fiat dispensa até as portas.

Pode parecer estranho, mas essa é outra referência histórica, agora, relacionada ao 500 C Topolino Jolly dos anos 50, uma versão sem portas da geração seguinte do cinquecento. A decisão não foi somente para economizar custos, o objetivo foi criar um modelo que pudesse ser utilizado em lugares praianos.

Embora seja baseado no Ami , o Topolino tem linhas mais clássicas, algo visto nos faróis redondos e no uso de cromados. Em vez de portas, os únicos elementos de “segurança” são as cordas trançadas presas entre as colunas A e B, outra inspiração náutica . A frente traz a atual sigla da Fiat ao centro, circundada por faróis e luzes de seta de LED, ambos redondinhos, afinal, o estilo retrô é indispensável. Na capa do para-choque, agora integrado à carroceria, há uma faixa pintada de cinza metálico, elemento que faz uma menção ao para-choque de metal do carrinho original.

Na parte interna, nota-se claramente o uso de texturas listradas em tons pastéis, tais como verde e branco, nos acabamentos do painel, igual aos dos primeiros Fiat Jolly . O teto de lona do tipo persiana também está presente. Com estas características, o modelo pode fazer muito sucesso também em campos de golfe e hotéis, não apenas nos balneários.

Apesar do fabricante italiano ter antecipado a primeira imagem e algumas informações do novo Topolino, não foram liberados dados técnicos. Sabemos apenas que o modelo é elétrico.

Ainda não há confirmação se o Fiat vai seguir a receita de quadriciclo elétrico do Ami ou do Opel Rocks Electric , outro derivado do Citroën . Ambos podem ser dirigidos por pessoas sem habilitação , mas, para isso, contam com especificações limitadas. Os dois companheiros de grupo Stellantis têm um motorzinho elétrico de apenas 8,2 cv (cerca de 5 cv a menos do que o Topolino original), alcance de 75 km e velocidade máxima de 45 km/h.

Divulgação Citroën Ami é focado em ambientes urbanos, assim como será o Novo Fiat Topolino

Em termos de tamanho, o novo Topolino deve ficar próximo dos 2,41 metros do primo francês – para você ter uma ideia, o antigo Smart Fortwo tem 2,69 m. Como o peso pode ser inferior a 500 kg, a agilidade urbana deve estar garantida.

No release divulgado para a imprensa, a Stellantis só anunciou o seguinte: “O novo Topolino incorpora perfeitamente a dolce vita e o espírito italiano da Fiat. Como um carro que pretende trazer um sorriso, o Topolino traz para as ruas da cidade uma nova concepção de dolce vita, feita de alegria, otimismo e diversão”.

Ainda sem revelar mais detalhes, o Topolino “amigável” foi projetado para um público amplo, incluindo os clientes mais jovens e amantes da cidade.

Porém, como todo sonho, ele esbarra na realidade. O novo Topolino terá que se adequar ao mundo real das metrópoles . Dispensar portas pode ser algo bacana em alguns lugares, porém, não é uma solução interessante no dia a dia urbano. Nem sempre a doce vida (dolce vita) impera nestes ambientes. A verdade é que o subcompacto terá versões mais realistas, no entanto, nenhuma tão charmosa quanto o Jolly.

Fonte: Carros