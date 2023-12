Foto: Reprodução Top 4 melhores bicicletas para dar de presente neste Natal

Um presente útil, legal e que pode proporcionar momentos inesquecíveis! As bicicletas podem ser aquele presente único e que pode agradar pessoas de todas as idades. Mas e aí, em qual bicicleta investir ? Vamos te ajudar a decidir.

Pode parecer fácil e até mesmo simples, mas as bicicletas possuem peculiaridades que as tornam únicas e fazem com que certos tipos sejam recomendados para presentear, ou não. Por isso, listamos alguns dos melhores modelos de bicicleta para você investir e garantir que vai proporcionar passeios incríveis.

4 melhores bicicletas para presentear de Natal

Listamos alguns dos melhores modelos de bike para passeio que vão garantir que você dará um presente incrível.

4. Bicicleta Track & Bikes Aro 29 Tb Niner

Uma ótima bicicleta para quem busca uma opção de qualidade para passeio, essa bicicleta se destaca por possuir um sistema de freio diferenciado, o que reforça a segurança na hora de se deslocar! O ponto negativo aqui é o seu preço um tanto elevado.

Ficha técnica

Material: Aço carbono.

Aro: 29

Marchas 21 marchas.

Freio: Disco mecânico.

3. Bicicleta Aro 29 Caloi Velox Preta

Para quem visa mais conforto durante os passeios de bicicleta, essa é uma opção e tanto! O seu guidão é curvo, a sua suspensão dianteira também ajuda a tornar a experiência boa. Novamente, um dos pontos negativos aqui é o seu preço elevado.

Ficha técnica

Material: Aço.

Aro: 29

Marchas 21 marchas.

Freio: V-break.

2. Bicicleta Monark Tropical

O grande diferencial dessa bicicleta é o seu visual clássico, charmoso e bonito, que acompanha de uma cesta! Outra característica dessa bike e a durabilidade, que promete ser grande.

Ficha técnica

Material: Aço cromado.

Aro: 26

Marchas: Não possui marchas.

Freio: Contra pedal, freio de pé.

1. Bicicleta de Passeio KLS Retro

Mais uma opção de bicicleta que remonta ao estilo retrô e é charme puro! Esse modelo se consagra como versátil e é recomendado para pessoas a partir dos 12 anos. Por conta do seu sistema de freio, essa bike é incrível para passeio. Um dos seus pontos negativos é o seu preço mais acessível!

Ficha técnica

Material: Aço cromado.

Aro: 26

Marchas: Não possui marchas.

Freio: V-break.

