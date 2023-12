Foto: Reprodução Top 10 filmes mais assistidos de 2023

O ano de 2023 foi marcado por uma variedade de produções cinematográficas que conquistaram o público de diversas partes do mundo. Entre emocionantes filmes de ação e fascinantes narrativas de personagens amados, a indústria do entretenimento presenteou os espectadores com um a seleção incrível de obras cinematográficas . Nessa matéria, vamos conhecer mais sobre os Top 10 Filmes Mais Assistidos de 2023 , e ver o que tornou essas produções tão cativantes e inesquecíveis para os amantes da sétima arte.

Desde sucessos de bilheteria até obras aclamadas pela crítica, prepare-se para uma viagem através dos filmes que dominaram as telonas e encantaram audiências ao redor do globo neste ano emocionante para o cinema.

Top 10 filmes mais assistidos de 2023

Conheça essa lista de sucessos de público!

10. Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Quando o assunto é bilheteria os heróis da Marvel são presença confirmada! Esse ano, um dos filmes que garantiu a permanência da produtora no ranking foi o terceiro filme do Homem Formiga, a ida de Scott Lang, Hope van Dyne,Hank Pym, Janet van Dyne e Cassie Lang ao Universo Quântico foi alvo de avaliações negativas por parte da crítica especializada e uma reação mista do público. O longa, porém conquistou uma bilheteria farta de 476 milhões de dólares e pode ser assistido no Disney+.

9. Elementos

As animações carismáticas e muito bem feitas da Disney também são marca registrada nas listas de suscessos do ano. Em 2023, o filme Elementos foi o favorito do público conquistando uma bilheteria de 495 milhões de dólares . O longa acompanha diversos personagens com personalidades distintas e que ganharam o coração do grande público e da crítica, conquistando uma avaliação de 73% de aprovação no Rotten Tomatoes. A animação está dispinível no Disney+.

8. Missão Impossível: Acerto de Contas (Parte 1)

Missão Impossível é um clássico dos filmes de ação e aventura, principalmente porque a cada filme da saga o ator Tom Cruise fica cada vez mais insano, realizando as manobras mais perigosas já vistas! Esse ano, começamos a nos despedir na franquia que teve início em 1996 e que foi muito feliz nas bilheterias de cinemas ao redor do mundo, alcançando a marca de 567 milhões de dólares . Os desafios de Ethan Hunt estão disponíveis para os assinantes do Prime Video.

7. A Pequena Sereia

O filme da Pequena Sereia foi um dos mais comentados do ano, devido a divergências entre escolhas da produção e o público. Mas, o live-action do filme de 1898 recebeu aprovação do público de 94% , incrível né? Além disso, alcançou a marca de 569 milhões de dólares em cinemas de todo o mundo, se você ainda não viu um dos maiores sucessos do ano, ele está disponível no Disney+.

6. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

As animações ganham o coração do público, animações de super-heróis então, nem se fala! O segundo filme animado do Homem-Aranha foi um sucesso em todos os sentidos, de público, crítica, bilheteria… Inclusive é um dos indicados ao Globo de Ouro que ainda não foi realizado. Miles Morales mais uma vez aparece na lista de mais assistidos do ano com uma bilheteria de 690 milhões de dólares , assista a essa obra-prima da animação na HBO Max.

5. Velozes e Furiosos 10

Uma das franquias mais amadas do mundo retornou em 2023 para o seu décimo longa. Os carros que desafiam a física são queridos por milhares de pessoas ao redor do mundo, o décimo blockbuster estrelado por VIn Diesel, Jason Momoa e Brie Larson conquistou uma bilheteria notável de 704 milhões de dólares se você quer assistir o longa, ele está disponível para aluguel em diversas plataformas por pelo menos R$14,90.

4. Guardiões da Galáxia Vol.3

O terceiro volume do grupo de heróis mais amado da Marvel e filme de despedida da parceria de anos entre a produtora e o diretor James Gunn foi considerado um dos melhores da franquia. Nele, acompanhamos mais sobre o passado de um dos personagens mais queridos de todos os fãs de filmes de super-heróis do universo Marvel. Guardiões da Galáxia Vol. 3 acumulou 845 milhões de dólares em cinemas ao redor do mundo, a última aventura do grupo está disponível no Disney+.

3. Oppenheimer

Há não ser que você more em uma caverna é impossível não ter ouvido falar em um dos filmes mais comentados do ano. O novo longa do diretor amado pelo público e pela crítica, Christopher Nolan, foi um dos maiores sucessos do ano, principalmente por ter sido lançado no mesmo dia de outro sucesso de 2023. O filme cheio de atuações impecáveis obteve 93% de aprovação da crítica e uma bilheteria incrível de 950 milhões de dólares , o filme ainda não chegou de graça nos stramings , mas está disponível para aluguel a partir de R$14,90.

2. Super Mario Bros. -O Filme

O personagem de video game mais amado de todos os tempos ganhou espaço nas telas de cinema e foi o segundo maior sucesso de bilheteria do ano. O filme que conta com as vozes icônicas de Chris Pratt, Jack Black, Ana Taylor-Joy e Seth Rogan, conseguiu uma bilheteria de simplesmente 1.3 bilhões de dólares ! E assim, o filme se consagra como um dos mais queridos do ano e também só está disponível para aluguel.

1. Barbie

O primeiro lugar só poderia ser dela: a boneca mais famosa e amada do mundo! A produção mais falada, comentada, hypada , e claro, sucesso absoluto de público! A união entre a diretora Greta Gerwig e a atriz Margot Robbie foi um dos temas mais comentados do ano, gerando inclusive o Barbiecore , a tendência de roupas, unhas, acessórios em rosa. O longa alcançou a notável marca de 1.4 bilhões de dólares , e já pode ser assistido na HBO Max.

