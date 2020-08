Tombense vence e está mais perto da final do Mineiro

O Tombense saiu na frente na disputa com a Caldense para chegar à final do Campeonato Mineiro. No Estádio Independência, neste domingo (2), o Carcará venceu a Caldense por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal. Como fez melhor campanha na primeira fase da competição, a equipe da cidade de Tombos pode perder a próxima partida pelo mesmo resultado que avança para enfrentar Atlético ou América na grade decisão.

O gol da vitória do Tombense veio dos pés de João Paulo. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o jogador cobrou com maestria uma falta, encobrindo a barreira e estufando as redes da Veterana, que começou melhor no jogo, mas acabou envolvida pela organização e a boa troca de passes do adversário.

Caso realmente confirme o favoritismo, o Tombense será o campeão do interior e vai tentar arrancar um inédito título estadual dos times da capital Belo Horizonte.