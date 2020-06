TOMATE/CEPEA: Preços caem pela terceira semana consecutiva

.

Cepea, 30/6/2020 – As negociações de açúcar cristal no mercado spot de São Paulo estiveram em ritmo mais lento nos últimos dias, envolvendo menores volumes. Segundo colaboradores do Cepea, compradores se mostraram abastecidos com as aquisições recentes – vale lembrar que, na semana retrasada, boas quantidades foram comercializadas no spot. Outro fator que pode ter pressionado a demanda é a queda nos preços do açúcar demerara na Bolsa de Nova York (ICE Futures), contexto que pode desestimular as exportações e elevar a oferta doméstica do cristal. Além disso, a desvalorização externa pode manter o comprador retraído, à espera de recuo também no mercado interno. De 22 a 26 de junho, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 75,95/saca de 50 kg, baixa de 0,27% em relação à média de 15 a 19 de junho (R$ 76,15/saca de 50 kg). Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br