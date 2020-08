“Tomara que morram antes da vacina”, diz padre aos que não vão à missa; assista

Reprodução/CreativeCommons/Spraf Previsão é de sol com algumas nuvens.

Céu claro com poucas nuvens durante o dia marca a previsão do tempo desta terça-feira (25), na capital paulista. A madrugada deve ser gelada e, ao longo do dia, as temperaturas entram em elevação. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas ( CGE ) divulgou que a mínima será de 8ºC e a máxima de 20ºC.

Durante a tarde, a temperatura pode aumentar devido ao predomínio de sol. Não há previsão de chuva. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 42% e 90%.