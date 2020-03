Tom Hanks e sua esposa estão com coronavírus

Na noite da última quarta-feira (11), Ana Hickmann atualizou sua conta do Instagram com registros fotográficos de seu novo visual. Com as madeixas escuras e bem mais curtas do que o usual, ela aconselhou seus seguidores na legenda. “Não tema a mudança. Dê uma chance para você. O meu conselho hoje é: permita-se”.

arrow-options Reprodução Instagram Ana Hickmann

A mudança gerou elogios entre os fãs de Ana Hickmann , que opinaram que ela “ficaria linda com qualquer cor de cabelo”. O visual inteiro contou com a participação de uma equipe, mas o cabelo da apresentadora da Record foi obra do hair stylist Felipe Cavina, também conhecido por interpretar a drag queen Halessia Rockfeller.