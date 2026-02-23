Tom Brady curte dias em Milão com os filhos e destaca momentos: ‘Criando memórias’

Tom Brady, de 48 anos, compartilhou nesta segunda-feira (23), registros da viagem que fez a Milão, na Itália, ao lado dos filhos Benjamin, de 16, e Vivian Lake, de 13. Os adolescentes são frutos do antigo relacionamento do ex-jogador com a modelo brasileira Gisele Bündchen.

Durante a passagem pela cidade italiana, o trio visitou pontos turísticos e ainda aproveitou para assistir a uma partida de futebol. Nas redes sociais, Brady celebrou o momento em família e destacou a importância de criar memórias ao lado dos filhos por meio de experiências compartilhadas.

O ex-atleta também mencionou a ausência do primogênito, Jack, fruto da relação com Bridget Moynahan. Ele contou que o jovem não pôde participar da viagem por estar envolvido na temporada de basquete, mas afirmou sentir saudades do filho mais velho.