Toffoli suspende buscas no gabinete de José Serra

.

Os mitos e as verdades sobre a Covid-19 foram abordados pela infectologista Rubia Miossi, do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), na reunião ordinária virtual da Comissão de Saúde desta terça-feira (21).

De acordo com a especialista, o vírus, que é altamente contagioso – uma pessoa pode contaminar até quatro indivíduos -, tem transmissibilidade muito rápida. Os protocolos de higiene recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), aliados ao distanciamento social, ainda são as medidas mais eficazes para a prevenção, ressaltou a infectologista.

Ela falou também sobre as fontes de transmissão, por meio do contato com fluídos de pessoas infectadas e com superfícies contaminadas. A infectologia lembrou do perigo das aglomerações. Em 81% dos casos, os sintomas são brandos.

Vacinas

Embora as notícias acerca de vacinas que imunizem contra o vírus Sars-Cov2 sejam promissoras, ainda não há previsão da chegada ao mercado mundial. Rubia Miossi informou que, atualmente, há 120 estudos de vacinas em andamento e disse que não acredita em disponibilidade de mercado dessas vacinas antes de setembro deste ano.

Por isso, a imunização contra a influenza é importante. “Embora não seja eficaz contra o novo coronavírus, a vacina contra a influenza disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra até três tipos de síndromes gripais comuns no outono e inverno. As doses encontradas na rede particular protegem contra até quatro tipos. São vacinas que protegem por até seis meses”, afirmou.

Trabalho

Para quem não pode trabalhar de casa, as recomendações não mudaram desde o início da pandemia. Evitar espaços com muitas pessoas, levar consigo o álcool em gel 70%, utilizar máscara durante todo o expediente e enquanto estiver nas ruas e manter uma rotina de desinfecção dentro e fora de casa.

O não cumprimento de recomendações médicas e o uso de medicamentos sem embasamento científico foram criticados durante a reunião. Rubia Miossi ressaltou que ainda não existe um produto que aumente a imunidade contra o vírus e que, por isso, disciplina para evitar a transmissão é fundamental.

“Todos temos medo do desconhecido. Todos temos medo de adoecer e de morrer. Todos queremos uma solução e que ela seja rápida. Mas essa solução não pode ser a qualquer custo. Até há alguns meses, os hospitais, para serem creditados, precisavam passar por uma comissão de segurança do paciente. Mas hoje, parece que é mais importante acreditar em qualquer coisa”, disse.

A Comissão de Saúde vem discutindo a pandemia do coronavírus em suas reuniões. Ainda, no início de março deste ano, o colegiado convocou representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Laboratório Central (Lacen) e outros órgãos a fim de conhecer as estratégias de enfrentamento da crise na saúde.

“No dia 10 de março já estávamos reunidos para coletar dados e debater a melhor forma de orientar as pessoas. Não podemos misturar política de saúde com política partidária e a união de todas as forças tem ajudado a população do Espírito Santo”, disse o presidente da Comissão de Saúde, Doutor Hércules (MDB).