Toffoli defende bloqueio de perfis dos investigados por fake news

Reprodução Secretaria estadual de Educação afirmou que R$ 8,5 milhões serão usados para compra de EPIs





As aulas presenciais para alunos do Ensino Médio e estudantes do Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem voltar a acontecer a partir de 10 de agosto em Manaus, no Amazonas. Cerca de 220 mil alunos estão presentes na capital do Amazonas. Estudantes do Ensino Fundamental devem retornar às escolas em 24 de agosto.





A retomada das aulas foi anunciada pelo governador Wilson Lima nesta terça-feira (28). Ele realizou uma coletiva de imprensa no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire. A medida foi autorizada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O secretário estadual de Educação, Luis Favan, afirmou que o município pretende finalizar o ano letivo até dezembro, apesar da interrupção de aulas presenciais diante da pandemia do novo coronavírus . Para conseguir atingir as 800 horas do ano letivo , as atividades online serão intensificadas.

O governador afirmou que este retorno presencial acontecerá por meio de escala de alunos, que serão divididos entre grupos A e B e devem intercalar as datas de comparecimento.

Nos dias em que não estão na escola, os estudantes deverão acompanhar as aulas via internet (YouTube, Ambiente Virtual de Aprendizagem, plataforma Saber+ e app Aula em Casa) ou televisão (pela TV Encontro das Águas).

Lima explicou ainda que as salas de aula devem manter apenas 50% de sua capacidade. As carteiras devem ser posicionadas com distanciamento.

Entre outras medidas, serão disponibilizadas 1 milhão de máscaras aos profissionais e estudantes; serão reforçadas as medidas de higienização das mãos e de superfícies; e manutenção do distanciamento de 1,5 metros entre pessoas.

As escolas disponibilização, além das EPIs, álcool em gel e tapetes para higienização de sapatos. Fabian afirmou que cerca de R$ 8,5 milhões foram investidos na aquisição destes equipamentos e produtos.

As medidas de retorno às aulas se aplicam apenas a Manaus, e ainda não houve sinal extensão para o restante do estado.