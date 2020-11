Todos os tons: confira 7 dicas de maquiagem para a pele negra

Divulgação AfroDeusas/Foto por capitu.__ dicas de maquiagem pele negra





A maquiagem é um item muito importante na vida de diversas pessoas, seja para incrementar um look ou para se expressar por meio das cores . Cada pele é única e merece cuidados e atenções para áreas distintas, e isso faz com que as dicas de maquiagem para cada uma delas sejam diferentes.









Isso inclui a pele negra e suas mais diversas tonalidades. Para entender as singularidades de cada pele e como adaptar os cosméticos da melhor maneira, o iG Delas convidou a cabeleireira Joyce Soares, que é maquiadora e trançadeira no salão de beleza AfroDeusas , localizado em Santo André, na Grande São Paulo. Veja seguir algumas dicas de maquiagem para peles negras de todos os tons.





















Joyce diz que a maquiagem é uma arte e uma maneira de cada pessoa demonstrar sua essência. Portanto, ela reforça que essas dicas são sugestões e não regras. “A maquiagem deve sempre ser usada para se divertir e de maneira que te faça feliz”, afirma a especialista.

1- Preparação





Joyce conta que a preparação da pele é essencial para a maquiagem , independente do tom dela. Antes de começar a aplicar os produtos, é importante que ela esteja limpa e hidratada. A especialista conta que a pele negra é mais propensa a ser mista ou oleosa . “É importante descobrir qual é o seu tipo de pele e utilizar sabonetes, protetores e hidratantes específicos”, diz.

2- Atenção para o fundo da pele

Pinterest círculo cromático





O fundo da pele de uma pessoa é um detalhe fundamental para pensar na maquiagem . Joyce explica que a maioria das mulheres negras têm fundo de cor amarelado ou avermelhado. Por esse motivo, é ideal buscar por bases e pós que tenham tons e subtons quentes. “Produto em que há incidência de branco ou tons frios, que são os que remetem a cinza ou fundo rosado, inclinam-se a causar um efeito acinzentado nas peles negras”, justifica a maquiadora.

3- Teste sua base





Antes de investir em um produto, faça o teste! A melhor maneira de fazer isso, de acordo com Joyce, é aplicando a base no pescoço e na lateral do rosto. “A base ideal será a que melhor se adequar a essas duas partes do corpo. Escolha a cor de tom igual ou mais escuro que a sua pele”, diz.

4- Aposte em sombras quentes





Esse princípio de cores também pode ser pensado no momento de aplicar as sombras . A especialista afirma que as cores quentes são as que mais se destacam na pele negra. “Em um quadro branco as cores sempre aparecem mais. Então utilize sempre um corretivo ou dois tons mais claros do que a sua pele antes de aplicar a sombra. Isso vai tornar o tom mais intenso”, sugere.

5- Finalize com pó de banana





Muitas pessoas negras que se maquiam utilizam pó de banana na finalização da maquiagem. Mas Joyce afirma que isso não é uma regra e que, em tons de pele mais retintos, o pó pode causar efeito acinzentado.

No caso de pessoas de pele retinta , é importante aplicar produtos que sejam mais escuros e observar o fundo da cor da pele. “Mesmo se sua pele for mais clara, utilize o pó de banana só nas áreas de iluminação e um pó mais escuro nas áreas de contorno. Lembre-se: uma pele bem selada é muito importante para a duração da maquiagem”, afirma Joyce.

6- Evite o preto nas sobrancelhas





Joyce afirma que a cor preta deve ser evitada nas sobrancelhas , mesmo que a raiz dos fios de cabelo sejam escuros. O melhor é investir no marrom escuro, porque esse tom neutraliza a maquiagem. Ela recomenda o uso de lápis demográficos, pastas ou sombras.

7- Foque na iluminação





Joyce explica que a pele negra , principalmente as de tom mais retinto, já possuem contorno. Por esse motivo, você pode colocar o foco na iluminação. “Lembre-se de observar o fundo de cor dos produtos, tanto no corretivo quanto no iluminador , e não use produtos com incidência de tons brancos”, orienta.

Bônus





A última das dicas de maquiagem de Joyce é que o importante é usar o que te faz feliz! Além disso, ela reforça a importância de utilizar marcas de cosméticos que trazem em seus produtos diversidade de tons de pele.