Todos os segredos do corpão de Jennifer Lopez aos 50 anos

Que Jennifer Lopez é dona de corpo de dar inveja, todo mundo já sabe. E mais uma vez ela mostrou isso, divando no show do intervalo do Superbowl no final de semana, ao lado de Shakira. Vale lembrar um detalhe: a cantora tem 50 anos.

arrow-options Reprodução/Instagram/@jlo Jennifer Lopez no intervalo do Super Bowl

Leia também: Jennifer Lopez faz desafio da dieta sem açúcar e zero carb; tática vale a pena?

O jornal britânico ” The Sun ” fez um compilado com segredos e táticas usados por Jennifer Lopez para manter a boa forma. O corpo bem torneado não foi conquistado da noite para o dia, pelo contrário, é resultado de anos de dieta e malhação séria.

Veja lista do que a diva faz para se manter assim aos 50 anos:

Como ter o corpo de Jennifer Lopez #1: trabalho muscular

Segundo reportagem do ” Hollywood Life” e citada pelo portal britânico, JLo é fã de um método aprovado pela atriz Gwyneth Paltrow. Nele, o trabalho é concentrado em músculos menores com o objetivo de ter um corpo esguio.

Quando está em Los Angeles, Jennifer treina com Tracy Anderson, autor do método. O trabalho feito pela cantora inclui agachamentos, abdominais e levantar peso o máximo que conseguir para tonificar core, pernas e bumbum.

Leia também: Barriga chapada de Jennifer Lopez com apenas um exercício

Tudo isso é combinado com exercícios livres para braços e parte inferior do corpo. O método ainda inclui 60 minutos de workout quatro vezes por semana e aulas de dança.

Como ter o corpo de Jennifer Lopez #2: muita dança e pole dance

Além de cantora e atriz, JLo é uma excelente dançarina e vê nisso uma paixão, já declarada em diversas entrevistas. E a dança também é um ótimo exercícios para entrar e manter a forma.

Para completar, ela ainda teve uma série de aulas de pole dance, mais uma atividade que ajuda a definir o corpo, para fazer seu filme mais recente, “Hustlers”. Com isso, trabalhou muito core e a parte superior do corpo para conseguir realizar todos os movimentos na barra.

Como ter o corpo de Jennifer Lopez #3: treino de HIIT

arrow-options Reprodução/Instagram/@jlo Jennifer Lopez concilia HIIT com outros exercícios para manter esse corpo aos 50 anos

O HIIT já é uma febre mundial há um tempo. O treino intervalado de alta intensidade queima calorias e ainda faz com o que o corpo continue queimando mesmo depois da atividade física. E isso também faz parte da rotina de Jennifer Lopez.

A cantora aposta no HIIT quando não está treinando no método de Tracy Anderson. Nesse caso, os exercícios são variados, desde que sigam a ideia do treino intervalado. Pode ser circuito, kickboxing, burpees e afundos. O responsável por essa parte do treinamento de Jennifer Lopez é David Kirsch, treinador de diversas famosas. Ele já afirmou à imprensa que, no caso de JLo, a ideia é fazer um pouco de tudo.

Para completar, a diva ainda lança mão de alguns acessórios para os treinos de HIIT, como bolas. Nela a cantora costuma fazer exercícios como pico e tesoura. Além disso, JLo é adepta da prancha lateral para definir abdômen e agachamentos baixos para trabalhar o bumbum.

Como ter o corpo de Jennifer Lopez #4: ajuda do noivo

Para incentivar ainda mais a manter uma vida saudável, JLo conta com a ajuda do noivo, o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez. Em uma entrevista para a revista People , ele disse que o casal adora andar de bicicleta e fazer exercícios juntos.

Eles também fazem aula de pilates e treino de força juntos.

Como ter o corpo de Jennifer Lopez #5: dieta

Nem só de exercícios se faz um corpo a lá Jennifer Lopez. A dieta também é importante. No caso da diva, uma das regras é evitar comida processada, além de sempre que possível optar por orgânicos. E se bater aquela fome, a opção é comer frutas e vegetais como lanchinhos.

Mas até JLo comete seus pecados. Ela já disse que não resiste a cookie de chocolate e porco e frango ao estilo de Porto Rico, por exemplo.

Voltando à dieta, outro ponto importante é a hidratação. “Beber muita água, principalmente antes da atividade física, me ajuda a pegar mais pesado e ter um desempenho melhor”, disse a cantora à Hello . E não para por aí: “Tento manter meu corpo hidratado e descansado depois de todo treino. Dessa maneira, estou pronta para pegar pesado de novo no dia seguinte”.

Para completar, nada de café. Segundo a imprensa internacional, Jennifer Lopez não ingere cafeína há anos.