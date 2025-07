Todas as emoções da reta final da Copa Espírito Santo na TVE

A Copa Espírito Santo fica cada vez mais emocionante e a TVE vai transmitir todos os jogos da reta final do campeonato. Neste sábado (05) começam as quartas de final, com jogos de ida diários até a próxima terça-feira (08). O primeiro deles será o duelo entre Rio Branco de Venda Nova x Desportiva Ferroviária, transmitido a partir das 15 horas direto do estádio Olímpio Perim. No domingo (06), será a vez de Capixaba x Real Noroeste, no mesmo horário, com transmissão exclusiva no canal da emissora no YouTube.

Na segunda-feira (07), entra em cena a disputa Vilavelhense x Vitória, às 19 horas, direto do Engenheiro Araripe e, na terça-feira (08), jogam Serra e Porto Vitória, também às 19 horas, no estádio Robertão. Os jogos de volta serão realizados de 12 a 15 de julho.

A TVE já escalou sua equipe avassaladora: Ana Clara Lanius e Ferreira Neto vão se revezar na narração; Jorge Buery e Helio Roberto estarão nos comentários; e Richard Pinheiro e Izabela Toscano estarão a postos para as reportagens.

Em todas as partidas, a arbitragem contará com o auxílio do VAR. No início deste ano, a Fundação Carmélia, junto à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), criou nas dependências da Fundação a Central do VAR. No local, durante as partidas, ficam os dois árbitros do VAR e um assistente, que se comunicam de maneira remota com a arbitragem no estádio.

Além de mais justiça na arbitragem, a Central do VAR traz mais agilidade e reduz os custos na operação, em comparação com o modelo de arbitragem de vídeo convencional, que é realizada com os árbitros do VAR no próprio local da disputa.

O calendário das transmissões:

Jogos de ida

Sábado (05): Rio Branco de Venda Nova x Desportiva Ferroviária, às 15 horas.

Domingo (06): Capixaba x Real Noroeste, às 15 horas (transmissão exclusiva no YouTube).

Segunda-feira (07): Vilavelhense x Vitória, às 19 horas.

Terça-feira (08): Serra x Porto Vitória, às 19 horas.

Jogos de volta:

12 de julho: Vitória x Vilavelhense, às 15 horas.

13 de julho: Desportiva Ferroviária x Rio Branco de Venda Nova, às 15 horas.

14 de julho: Real Noroeste x Capixaba, às 19 horas.

15 de julho: Porto Vitória x Serra, às 19 horas.

As transmissões da TVE podem ser acompanhadas pelo canal 2.1 da TV aberta e pelo canal da TV no YouTube (https://www.youtube.com/@tveespiritosanto).

