TJES recebeu mais de 1200 estudantes no Projeto Visita Monitorada durante o biênio

A tarde desta quinta-feira (30) começou diferente para alguns estudantes da faculdade Multivix de Vitória. Através do Projeto Visita Monitorada, 17 alunas e alunos do curso de direito puderam conhecer as instalações e o funcionamento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES.

O grupo, que estava acompanhado pelo professor e coordenador do curso, Gabriel Martinelli, foi levado até o Centro de Memória para conhecer a história do Poder Judiciário. Em seguida, foram encaminhados para uma das salas de sessões do TJES, podendo ouvir sobre a estrutura funcional do espaço. Por fim, terminaram a visita no Salão Pleno do Tribunal, podendo assistir a uma sessão.

Para o coordenador do curso, Gabriel Martinelli, a Visita Monitorada tem muita importância na vida dos visitantes. “Proporciona uma visão pragmática aos alunos, aproximando eles da realidade prática do Poder Judiciário, não só ensinando a vivência do judiciário, mas estimulando a buscar as carreiras que são desenvolvidas no Tribunal, como a magistratura, advocacia, promotoria e as funções auxiliares no Poder Judiciário”, disse ele.

Com o intuito de aproximar a comunidade do Poder Judiciário e promover um entendimento melhor acerca do funcionamento da Instituição, o Projeto é um desenvolvimento da Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas do TJES. Além disso, durante o biênio 2022/2023, que esteve sob a gestão do presidente desembargador Fabio Clem de Oliveira, ao todo, foram realizadas 46 Visitas Monitoradas, onde mais de 1200 discentes conheceram as instalações do Tribunal.

Heloisa Matias está no 2º período e contou que por estar no começo do curso, as vezes sente-se perdida em relação ao futuro, mas que a Visita ajudou nesse sentido, ajudando-lhe a enxergar-se no espaço. “Deu para ver várias organizações que fazem para ajudar as pessoas, os programas, achei muito interessante. Porque você vê as coisas acontecendo, mas não imagina como é na vida real, eu não imaginava que aqui era assim, as coisas que a Greice explicou. Eu acredito que vai agregar muito para eu conseguir me imaginar exercendo o que aprendo na faculdade”, expressou a graduanda.

Em razão das festividades e dos períodos de recesso, essa foi a última Visita Monitorada do ano de 2023. Contudo, se você deseja participar fique atento aos canais de comunicação do Tribunal para publicações com informações sobre a abertura da agenda de 2024. Os agendamentos devem ser feitos por coordenadoras e coordenadores de curso ou professoras e professores.

Vitória, 30 de Novembro de 2023

