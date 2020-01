TJES publica primeiros editais de descarte de processos de 2020

Mais de 600 processos serão enviados para a reciclagem, em observação aos critérios de responsabilidade social e preservação ambiental do Poder Judiciário do Espírito Santo

Catorze editais de eliminação de processos já arquivados foram disponibilizados no Diário da Justiça nesta segunda-feira (13). Essas são as primeiras publicações do ano, que cuidam do descarte e da destinação correta dos documentos, conforme a tabela de temporalidade do Judiciário.

Ao todo, mais de 600 processos dos Juízos de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Boa Esperança, Colatina, Iúna e Barra de São Francisco serão descartados e enviados para a reciclagem, em observação aos critérios de responsabilidade social e preservação ambiental do Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES).

Os Agravos de Instrumento são da: 1ª Vara Cível de Guarapari, 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, Vara Única da Comarca de Boa Esperança, 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, 1ª Vara Cível de Iúna; 2ª, 4ª e 9ª Varas Cíveis, e 1ª Vara da Fazenda Pública e 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória; 4ª Vara Cível, 3ª Vara de Família, 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha.

As partes interessadas ainda podem requerer os Agravos de Instrumento que desejam preservar no prazo de 05 dias. O pedido deve ser dirigido à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) do TJES através do e-mail: [email protected]

Após o término do prazo, o material será fragmentado e doado para associações de catadores de materiais recicláveis. Instituições interessadas em receber a doação podem fazer contato com o coordenador de Gestão da Informação Documental do TJES, Fábio Buaiz de Lima, pelo telefone (27) 3334-2099/2098.

Vitória, 13 de janeiro de 2019

