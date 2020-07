TJES promove curso online sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEEU

Usuárias e usuários internos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) das Segundas Varas Criminais de Conceição da Barra, Afonso Cláudio e Castelo foram convocados para participar de uma Capacitação sobre SEEU. A convocação foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, e disponibilizada no Diário da Justiça.

O curso é promovido pela Coordenadoria das Varas Criminais e de Execuções Penais do TJES, com o apoio da Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), e as atividades serão conduzidas pelo instrutor Leandro Silva Oliveira, servidor do Poder Judiciário estadual.

A capacitação acontecerá nos dias 27 e 28 de julho, das 13 às 17h, por meio de videoconferência, com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, em duas modalidades (A e B), planejadas para se adequarem às singularidades das diferentes funções exercidas no âmbito da Justiça estadual.

A Modalidade A é destinada a juízas e juízes, assessores e assessoras, além de contadoras e contadores, com abertura, também, para a participação de promotoras e promotores de Justiça e defensoras e defensores públicos, na condição de usuários externos do SEEU.

Já a Modalidade B é destinada a servidores e servidoras, com abertura para a participação de estagiárias e estagiários, na condição de usuários internos do SEEU. Após a formação, todas e todos participantes vão atuar como multiplicadores em suas respectivas unidades judiciárias.

Os usuários do SEEU convocados para participar do curso deverão manifestar disponibilidade para participar da ação o quanto antes, preenchendo o formulário de inscrição com base na programação disponível neste link do Diário da Justiça no site do Tribunal de Justiça.

Vitória, 10 de julho de 2020

