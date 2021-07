TJES promove curso online sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEEU

O curso de aperfeiçoamento acontece nos dias 19 e 26 de julho.

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), a partir de iniciativa da Coordenadoria das Varas Criminais e de Execuções Penais do Tribunal de Justiça (TJES), promove o Curso Aperfeiçoamento no SEEU para integrantes do Poder Judiciário PJES, colaboradoras e colaboradores da Vara Única de Alto Rio Novo, Vara Criminal de Marataízes, Vara Única de Itaguaçu, Vara Única de Ecoporanga, 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, Vara Única de Dores do Rio Preto, Vara Única de Atílio Vivácqua, Vara Única de Itarana, Vara Única de Venda Nova do Imigrante, 2ª Vara de Ibiraçu, Vara Única de Rio Novo do Sul, Vara Única de Ibitirama, Vara Única de Marilândia, Vara Única de Pinheiros e 2ª Vara de Iúna.

O curso acontece nos dias 19 e 26 de julho, das 8h às 12h, por meio de videoconferência, com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, em duas modalidades (A e B), planejadas para se adequarem às singularidades das diferentes funções exercidas no âmbito da Justiça estadual.

As atividades da Modalidade A acontecem no dia 19 de julho e são destinadas a servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, colaboradoras e colaboradores das unidades judiciárias indicadas. Para se inscrever na Modalidade A, clique no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_2OkjbEizBgTN6d1UIk0jaWS_M6nK7mQOXeU_WgfPPXXkWg/viewform

Já a Modalidade B está programada para o dia 26 de julho e é direcionada a magistradas e magistrados, assessoras e assessores das mesmas unidades judiciárias já citadas. Para se inscrever na Modalidade B, clique no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Dj8w02rLjDOSz7D-bqHHO4B2NkyI-0JLEkyd3N0JfPEiAg/viewform

As formações têm o apoio da Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Ajudes) e serão ministradas remotamente pelo servidor Leandro Silva Oliveira, que na primeira data conta com o auxílio de Thamiris Dezan Nascimento Pampolim.

Apenas poderão participar das ações usuárias e usuários internos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu) que atuam nas unidades judiciárias mencionadas. Em breve, serão divulgadas novas edições, dirigidas a outras unidades, de modo a contemplar, por etapas, todo o estado. As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

