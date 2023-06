TJES participa de campanha de arrecadação de agasalhos para comunidades da Grande Vitória

A partir desta quarta-feira (31), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai receber doações de agasalhos e cobertores que serão destinados a comunidades vulneráveis da Grande Vitória pela Associação Cestas do Bem.

Integrantes da Justiça Estadual, profissionais do Direito e outras pessoas que visitam o Palácio da Justiça poderão deixar suas doações em uma caixa colocada atrás da recepção, no andar térreo do prédio do TJES, durante os meses de junho, julho e agosto.

Desde abril de 2020, quando foi criada, a associação Cestas do Bem faz doação de cestas básicas, vestuário, e itens de higiene e limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade na Grande Vitória. Todo o trabalho é desenvolvido por um grupo voluntário. Saiba mais em: @cestas.dobem

Vitória, 31 de maio de 2023

