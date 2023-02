TJES firma convênio com o município de Santa Teresa para promover a digitalização de processos físicos

Cooperação técnica tem o objetivo de acelerar a tramitação de processos de forma eletrônica.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, o presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação do TJES (CGTIC), desembargador Pedro Valls Feu Rosa, e o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici da Costa, assinaram um convênio de cooperação técnica para promover a digitalização de processos físicos que tramitam na Comarca.

O convênio tem por objeto a implantação do programa de digitalização, cadastramento, migração e integração de todo o acervo processual físico e digital em que o município de Santa Teresa-ES seja parte ou interessado, abarcando também todos os demais feitos que tramitem em 1º grau de jurisdição e/ou sejam originários do Foro de Santa Teresa.

Para o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a ajuda do município chega em muito boa hora. “É com muita alegria que recebemos essa mão amiga de Santa Teresa, município pelo qual tenho muito carinho, e que chega na hora em que mais precisamos”, destacou o presidente do CGTIC.

O prefeito Kleber da Costa destacou que é uma grande honra colaborar com o Poder Judiciário para dar mais celeridade e melhorar a prestação jurisdicional e disse, ainda, que o município está à disposição para ajudar nesse momento fundamental.

O juiz Alcemir dos Santos Pimentel, diretor do Foro de Santa Teresa, também estava presente na assinatura e agradeceu a colaboração do município.

O presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, também agradeceu ao prefeito de Santa Teresa e destacou a importância de cada município que assina o termo de cooperação com o Poder Judiciário Estadual: “Cada município que se junta a nós, ajudando de acordo com suas possibilidades, é um braço a mais para atingirmos o nosso objetivo”, declarou o presidente.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023

