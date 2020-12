TJES entrega prêmio William Couto em solenidade on-line nesta quinta-feira (17/12)

Magistrados e servidores de 98 unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual, que se destacaram, ao longo de 2019, na implementação de boas práticas de gestão e pela eficiência no exercício de suas atividades jurisdicionais e administrativas, vão receber, na tarde desta quinta-feira (17/12), o Prêmio “Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves”. A premiação, que será realizada em cerimônia on-line, será entregue pela coordenadora do Grupo de Trabalho de Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no TJES, desembargadora Janete Vargas Simões.

O evento será realizado na plataforma zoom e transmitido ao vivo no canal do TJES no Youtube, a partir das 13h do dia 17/12.

A desembargadora Janete Vargas Simões parabenizou os magistrados, servidores e estagiários das unidades agraciadas com o prêmio:

“O compromisso, o comprometimento de cada um, o trabalho em equipe e a sensibilidade de vocês fizeram com que houvesse um número maior de unidades premiadas. Parabéns em nome da direção do Tribunal de Justiça e do Grupo de Metas. Eu parabenizo aos magistrados, aos servidores e aos estagiários pela premiação recebida”, disse a presidente do Grupo de Trabalho para o cumprimento das Metas do CNJ.

Para participar da solenidade pelo zoom, acesse o link: https://us02web.zoom.us/j/89212083351?pwd=aTRydEZkSWRRdGVGQUhPZDlDTHgvZz09

Senha de acesso: 977754

Para assistir pelo youtube, no canal do TJES, acesse: https://www.youtube.com/portaltjes

Premiados

Os nomes dos magistrados, servidores e estagiários agraciados com a premiação “Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves” foram revelados no dia 30/11. A premiação incentiva e reconhece o trabalho diário e contínuo desenvolvido pelos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, ao longo do ano anterior, ou seja, em 2019.

O Ato nº 269/2020, assinado pelo presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, com a lista dos vencedores, foi disponibilizado no Diário da Justiça no dia 30/11 e pode ser conferido no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/1053845?view=content

Vitória, 15 de dezembro de 2020

