TJES e HEMOES promoveram ação para doação de sangue de colaboradores da Instituição

Em ato de amor e solidariedade, a Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde – CSPS, em conjunto com o HEMOES, promoveu, na tarde desta quinta-feira (05), uma ação para doação de sangue voltada para a equipe funcional do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no Salão Pleno.

A iniciativa, impulsionada pelo desejo de ajudar quem precisa e com o intuito de aproximar as instituições para favorecer a ação, começou a ocorrer em 2022, sendo esse ano a segunda edição. “Essa ação é uma ação voluntária, em que a gente pretende ajudar pessoas, então o servidor ou estagiário que vem aqui doar, tem essa questão do altruísmo, a questão de ajudar o próximo, que eu acho que esse é o principal objetivo da ação”, explicou a enfermeira Juliana Bossato Schunk, responsável pela campanha.

Os doadores precisaram se inscrever previamente e tiveram todo o atendimento necessário para o protocolo de doação. Primeiro, foi necessário passar pela triagem, onde foi feito o cadastro, após isso, os participantes da campanha tiraram suas medidas e aferições. Por fim, houve um momento para que a equipe do HEMOES perguntasse sobre questões relacionadas ao estilo de vida dos doadores.

Bruno Rodrigues é servidor do TJES e foi um dos doadores inscritos, para ele a campanha tem uma função fundamental em lembrar as pessoas, que estão inseridas em um cotidiano agitado, da importância de participar dessas ações e a ajudarem. “É uma oportunidade de ajudar pessoas que precisam. Sangue a gente tem bastante, não custa nada doar um pouco né!”, disse o assessor.

O procedimento dura em torno de 20 minutos e coletando uma bolsa de sangue, com aproximadamente 500 ml de sangue, é possível salvar até quatro de vidas que precisam do gesto de empatia e generosidade. Contudo, entre o processo de levar o sangue do doador até a pessoa a receber a doação, é feita uma análise cautelosa, para saber se o sangue está qualificado para doar, sendo necessário coletar seis tubos para exames laboratoriais.

E lembre-se, doar sangue é doar vida, por isso procure o banco de coleta de sangue mais próximo de você!

Vitória, 05 de outubro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Layna Cruz | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES