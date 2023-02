TJES divulga Norma de procedimentos e manual de instruções para orientar novos residentes jurídicos

Resultado do processo seletivo que aprovou mais de 300 candidatos foi homologado nesta quinta-feira no pleno do Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Escola da Magistratura, editou uma Norma de Procedimentos e uma manual de instruções para orientar os candidatos aprovados para o Programa de Residência Jurídica do Poder Judiciário Estadual, bem como os magistrados e os servidores que receberão os novos residentes.

A Norma de Procedimentos (NP 10.03) e o Manual contem todas as orientações relativas à contratação, como documentação, formulários que devem ser preenchidos, além das competências e atribuições de cada um dos envolvidos na admissão ao programa de residência jurídica.

A aprovação dos candidatos foi homologada nesta quinta-feira (02) pelo Pleno do TJES. O resultado do processo seletivo, que aprovou mais de 300 pessoas, foi publicado no Diário da Justiça (e-diario), no último dia 20/01.

Regulamentado em 11 de maio pelo TJES por meio do Ato Normativo nº 48/2022, o Programa é destinado a pessoas formadas em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou, ainda, que tenham concluído o curso de graduação há no máximo 5 anos, consistindo no treinamento dos residentes, ensino, pesquisa e extensão, além de auxílio a integrantes do Poder Judiciário.

Candidatas e candidatos com aprovação no Programa de Residência devem acompanhar o Diário da Justiça, onde serão publicadas as convocações para contratação que seguirão a ordem de classificação e os critérios de alternância e proporcionalidade. O Diário eletrônico pode ser acessado através do link: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/.

Confira a norma de procedimentos e o manual de instruções:

http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/NP_10.03_Admissao_programa_residente_juridico_23-1.pdf

http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Manual_Residencia_Juridica.pdf

Mais informações podem ser encontradas no site do Ibade (https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/38), por meio do telefone: (21) 3674-9190 ou pelo e-mail: [email protected].

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Vitória, 03 de fevereiro de 2023

